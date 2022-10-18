МИД РФ: Москва не угрожает Киеву ядерным оружием В МИД России заявили, что Москва не угрожает Киеву ядерным оружием

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Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием. При этом заявления о возможности изменить безъядерный статус Украины вызывают озабоченность, отметил он на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. В то же время, серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО, — подчеркнул Воронцов.

Он добавил, что, учитывая недавние заявления Киева о превентивных ядерных ударах по России такая позиция Украины выглядит вдвойне недопустимой и неприемлемой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен относиться серьезно к риску применения Россией ядерного оружия на Украине. По его словам, возможность удара невысока, однако она существует, и последствия могут стать разрушительными для всего мира.