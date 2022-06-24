МИД прекратил сотрудничество с НПО «Финляндия — Россия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

МИД РФ прекратил сотрудничество с неправительственной организацией Общество «Финляндия — Россия». Причиной тому послужила антироссийская позиция, которую организация заняла с началом спецоперации на Украине, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что руководство общества «старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада». Организация в одностороннем порядке заморозила взаимодействие по линии Российско-Финляндского культурного форума и Конгресса породненных городов, а под видом «поддержки антивоенного движения» фактически ведётся работа по вмешательству во внутренние дела РФ.

С учётом этого российской стороной принято решение о прекращении сотрудничества с дискредитировавшим себя Обществом «Финляндия — Россия», — говорится в тексте.

В министерстве добавили, что отказываются от диалога со «здравомыслящими общественными кругами Финляндии», включая региональные офисы НПО Общество «Финляндия — Россия» и его рядовых членов. При условии, что они готовы к сотрудничеству на основе взаимного уважения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия не представляет угрозы для Финляндии. Он также указал на то, что присоединение страны к НАТО не даст никаких преимуществ в вопросе безопасности Европы. Напротив, это создаст дополнительную напряжённость.