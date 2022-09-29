В МИД напомнили об угрозах США в адрес «Северного потока» Захарова призвала США к ответу по поводу угроз в адрес «Северного потока»

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Вашингтон еще в начале текущего года грозился уничтожить «Северный поток», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live». Она призвала власти США дать ответ, выполнили ли они свои угрозы в отношении газопровода.

Речь идет о заявлении президента США Джо Байдена, которое он сделал в начале февраля. Американский лидер пригрозил покончить с «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины.

Это не просто слова, это цели и задачи, которые были озвучены Вашингтоном в виде угрозы. Теперь они должны также четко сказать, угрозы января и февраля они реализовали? Больше ничего не надо, — сказала Захарова.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG, в свою очередь, сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил о двух мощных подводных взрывах на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Аналитик Александр Разуваев отметил, что основными выгодополучателями от диверсий на «Северном потоке» являются практически все страны, торгующие сжиженным природным газом (СПГ).