МИД: Европа может прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

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МИД России внимательно отслеживает раздающиеся в Европе призывы о прекращении выдачи гражданам РФ шенгенских виз. Реализация такого сценария не исключена, если консульские связи со странами Шенгенского соглашения продолжат ухудшаться, заявил ТАСС консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Он отметил, что большинство призывов о прекращении выдачи виз россиянам исходят от отличающихся русофобией политиков и общественных деятелей. Москва воспринимает их соответственно. Однако при этом уже сейчас наблюдается фактически полная приостановка оформления виз гражданам России в консульских учреждениях стран Балтии, Польши, Чехии.

В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии, — сказал собеседник агентства.

Волынкин добавил, что российская сторона выступает за сохранение взаимных поездок россиян и европейцев. Если выдача шенгенских виз все же прекратится, то Москва будет стараться выстраивать визовое взаимодействие с отдельными договороспособными странами.

Ранее в МИД России рассказали о переговорах с 18 странами по вопросу упрощения визового режима. В их число входят некоторые государства Латинской Америки, Карибского бассейна, Малайзия, Китай и Гонконг.