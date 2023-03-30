МИД: арест Гершковича не повлиял на работу иностранной прессы в России

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Эван Гершкович

Никаких дополнительных ограничений для иностранной прессы после ареста по обвинению в шпионаже американца и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича не вводится, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Он отметил, что визы специалистам из других стран выдаются в прежнем режиме. Иванов, говоря об этом, заметил, что Москва действует не так, как европейские государства, выдачу виз, передает ТАСС.

Визы выдаются в обычном режиме. У нас никаких ограничений нет в отличие от европейских коллег, которые, как вы знаете, усложнили выдачу виз, — сказал замглавы ведомства.

Иванов добавил, что проблем с выдачей виз не должно возникнуть ни у американцев, ни у граждан других стран.

Относительно ситуации с Гершковичем он заметил, что все документы мужчины, необходимые для журналистской работы, были в порядке. «Вся история», подчеркнул Иванов, не связана с профессиональной стороной жизни американца.

По журналисткой деятельности к нему не было претензий, — сообщил статс-секретарь.

30 марта ФСБ сообщила о задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге при получении секретных сведений. По данным спецслужбы, журналист занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, об одном из предприятий российского ВПК.

В Кремле подчеркнули, что репортера поймали с поличным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудники WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность» и имеют аккредитацию, могут дальше работать в стране.

В WSJ отвергли обвинения в адрес Гершковича и потребовали немедленно его освободить. Сам американец вину не признает.