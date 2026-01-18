Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 18:56

Мерца жестко высмеяли после его заявления о болеющих немцах

Володин обвинил Мерца в падении уровня жизни в Германии после слов о больничных

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц виноват в падении уровня жизни в Германии и потере статуса успешного европейского государства с высокими социальными стандартами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, комментируя заявление немецкого лидера, который обвинил граждан в слишком длительных и частых больничных. По его словам, немцам в будущем стоит думать о самовыживании и надеяться только на себя.

Кто виноват? Канцлер ФРГ Мерц нашел причину всех бед Германии. По его мнению, это граждане ФРГ, которые слишком часто и долго болеют. <…> Вдумайтесь: по логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди, — написал Володин.

При этом канцлер, отметил спикер Госдумы, ничего не сказал о собственной эффективности, хотя именно его решения привели к перераспределению бюджетных средств с социальных нужд на закупку вооружения для Украины. Он посочувствовал жителям «некогда успешной» социальной Германии и заключил, что при таком руководстве высокие стандарты остаются в прошлом.

Ранее Мерц раскритиковал количество случаев заболеваний среди жителей, где в среднем немцы берут около 14,5 дня больничного. Он усомнился, что все эти больничные, по которым сотрудники пропускают работу, действительно необходимы.

Россия
Госдума
Вячеслав Володин
критика
Германия
политика
Фридрих Мерц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина хочет заключить соглашение по безопасности на минималках
Девочки-подростки избили сверстницу ради мести
Два человека погибли в страшном ДТП под Петербургом
«Будет восстановлено»: Дмитриев обрисовал будущее Гренландии
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за 11 часов
Долги россиян по ЖКХ оцифруют
В Чили объявлена эвакуация населения из-за лесных пожаров
Азаров рассказал, почему Зеленскому выгоден режим ЧС на Украине
В одном из ЖК Киева замерзла канализация
В КНР пересмотрели экспорт редкоземельных металлов после «фокусов» Трампа
Во Франции призвали прекратить «паранойю» из-за России
«Это неприемлемо»: в Ирландии возмутились планами Трампа на Гренландию
Стирка и уборка: первые стиральные машины-полуавтоматы и пылесосы
Мерца жестко высмеяли после его заявления о болеющих немцах
Макрон взялся за «торговую базуку ЕС» против США
Инфекционист раскрыл, грозит ли России страшный аденовирус
Врач развеял популярный миф о печени и кишечнике
Добровольская, развод, мнение об СВО: как живет актер Ярослав Бойко
«Абсурдный характер»: в одной из стран ЕС заговорили о выходе из НАТО
Водителям разрешат показывать права через смартфон
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.