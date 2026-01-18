Мерца жестко высмеяли после его заявления о болеющих немцах Володин обвинил Мерца в падении уровня жизни в Германии после слов о больничных

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц виноват в падении уровня жизни в Германии и потере статуса успешного европейского государства с высокими социальными стандартами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, комментируя заявление немецкого лидера, который обвинил граждан в слишком длительных и частых больничных. По его словам, немцам в будущем стоит думать о самовыживании и надеяться только на себя.

Кто виноват? Канцлер ФРГ Мерц нашел причину всех бед Германии. По его мнению, это граждане ФРГ, которые слишком часто и долго болеют. <…> Вдумайтесь: по логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди, — написал Володин.

При этом канцлер, отметил спикер Госдумы, ничего не сказал о собственной эффективности, хотя именно его решения привели к перераспределению бюджетных средств с социальных нужд на закупку вооружения для Украины. Он посочувствовал жителям «некогда успешной» социальной Германии и заключил, что при таком руководстве высокие стандарты остаются в прошлом.

Ранее Мерц раскритиковал количество случаев заболеваний среди жителей, где в среднем немцы берут около 14,5 дня больничного. Он усомнился, что все эти больничные, по которым сотрудники пропускают работу, действительно необходимы.