«Меняют вектор развития России»: Медведев о вхождении ЛНР и ДНР в состав РФ Медведев: вхождение новых территорий в состав России запустит необратимый процесс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других неподконтрольных Киеву территорий, но и для восстановления исторической справедливости, написал в своем Telegram-канале заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По словам бывшего премьера, включение новых территорий в состав России запустит необратимый процесс «геополитической трансформации», чего боится киевский режим.

Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, — написал он.

Замглавы Совбеза указал, что любое вмешательство на территорию Россию является преступлением, против которого позволительно использовать любые методы самозащиты.

Он добавил, что после внесения изменений в Конституцию России ни один из будущих глав государства не сможет повлиять на принятые решения.

Ранее Медведев назвал текущие условия России для переговоров с Украиной «детской разминкой». Так он отреагировал на заявление главы Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что не намерен вести переговоры с Россией, выдвигающей ультиматумы. Бывший премьер подчеркнул, что в будущем нужна тотальная капитуляция киевского режима на условиях России.