Медведев заявил, что в НАТО обгадились из-за Украины

Фото: Дмитрий Медведев/vk.com

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы Москвы для НАТО опаснее, чем риск эскалации конфликта на Украине, тем, что для Альянса риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы РФ. Медведев добавил, что в НАТО обгадились из-за Украины. Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе собрались уроды, которые ненавидят и боятся.

Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, — написал Медведев.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Столтенберг заявил, что НАТО должно активно вооружаться, модернизировать свои армии и готовиться к продолжению противостояния. По его мнению, многие боятся, что поддержка в отношении Украины может привести к эскалации конфликта, однако, как подчеркнул генсек, большим риском будет победа Москвы.

Ранее экс-замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил, что российская армия в настоящее время занята в спецоперации на Украине, поэтому не угрожает странам НАТО. Следовательно, считает генерал, Польша может не бояться «разоружаться» и помогать Украине, пока время играет в ее пользу и силы РФ не начали наступление. Скшипчак призвал поставлять Киеву оружие из воинских частей, а не отправлять «барахло» со складов.