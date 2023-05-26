Медведев заявил, что российским военным хватает снарядов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Российским военным, участвующим в боевых действиях на Украине, хватает боеприпасов, заявил на пресс-конференции во время визита во Вьетнам зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, на сегодняшний день российская промышленность встала на новые рельсы и начала производить значительно больше снарядов. При этом он отметил, что служащие штурмовых отрядов должны куда лучше обеспечиваться боеприпасами и с этим могут возникать проблемы, передает РИА Новости.

Мы вышли на большие объемы производства вооружений. Я не думал, особенно вначале, что ОПК так быстро адаптируется. <...> Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов, — сказал Медведев.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» неоднократно публиковала заявления предпринимателя Евгения Пригожина, в которых тот сообщал, что Министерство обороны России не поставляло боеприпасы бойцам ЧВК «Вагнер». Он несколько раз грозился покинуть Артемовск из-за снарядного голода. Впоследствии город был взят российскими силами, а Пригожин заявил, что бойцы покинут позиции.