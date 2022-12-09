Медведев: в Европе и США героев больше нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил соотечественников с Днем Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. По его словам, в РФ много настоящих героев, а в Европе и США таких людей больше не осталось.

Медведев отметил, что герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради Отечества и людей, нуждающихся в защите.

У нас много Героев с большой буквы. Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берем с них пример. А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет. Поэтому мы сильнее. Поэтому мы победим, — написал он.

Накануне президент Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими, которые были награждены золотыми звездами Героев России. Он отметил, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума. Глава государства подчеркнул, что информационные вбросы и фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации.