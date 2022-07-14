Медведев сравнил администрацию США со «Скотным двором» Оруэлла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что американские политики воспринимают книгу британского писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор» как «руководство к действию». Он отметил, что США уверены в своей исключительности. Медведев полагает, что, несмотря на декларируемые демократические ценности, американская элита не остановится ни перед чем для осуществления своих планов по контролю над миром. Тем самым Соединенные Штаты поощряют «скотскую модель мироустройства», где «всем всё нельзя. А вот США — всё можно».

Книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор» — произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально, как руководство к действию. На своих деньгах Америка начертала пафосное In God we Trust. На самом же деле ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих». Это, можно сказать, суть американского понимания демократии, — написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Запад из-за веры в свою безнаказанность хочет учредить суды и трибуналы над Россией. Политик уверен, что «псы войны могут сколько угодно заходиться лаем», но Москва не позволит судить себя «шавкам».

Он также отмечал, что с Россией стоит по-настоящему считаться после того, как она начала спецоперацию на Украине. По его мнению, теперь страна претендует на тот же авторитет, что и СССР, а «в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций».