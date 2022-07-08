Медведев с супругой поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности

Фото: Вадим Преслицкий/РИА Новости

Дмитрий Медведев с супругой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана записали видеопоздравление с Днем семьи, любви и верности. Политик обратился с теплыми словами к соотечественникам, а затем поздравил жену.

Поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником, — сказал Медведев.

Светлана Медведева поздравила супруга в ответ.

28 июня президент России Владимир Путин «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» подписал указ о назначении нового праздника — Дня семьи, любви и верности. Он отмечается 8 июля.

Позже группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение новый законопроект, который предлагает сделать День семьи, любви и верности выходным. Отмечается, что он позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».