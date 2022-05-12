Медведев: конфликт НАТО с Россией может перерасти в ядерную войну

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале, что нынешнее накачивание Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, а также отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у границ России повышают вероятность открытого конфликта с НАТО. Это, в свою очередь, может перерасти в полноценный ядерный конфликт.

У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием, — подчеркнул Медведев.

Ранее замглавы Совбеза России назвал одобрение Конгрессом США помощи Украине на сумму $40 млрд свидетельством косвенной войны против России. По его словам, цель Америки заключается в нанесении тяжёлого поражения России и ограничении её экономического развития и политического влияния в мире. При этом действия США сказываются и на рядовых американцах, столкнувшихся с ростом цен на бензин и продукты.

Между тем бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор предположил, что американский президент Джо Байден может втянуть Россию в войну с НАТО. Для этого он может использовать в качестве предлога вторжение Польши на Западную Украину. Он добавил, что в Белом доме рассчитывают на созыв совета НАТО и применение пятой статьи устава Альянса, которая обязывает всех членов НАТО к участию в войне против предполагаемого противника.