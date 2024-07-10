Медведев призвал решить проблему перекоса зарплат курьера и инженера Медведев: зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера

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Дмитрий Медведев

Необходимо решать проблему перекоса на рынке, в результате которого курьер может зарабатывать больше, чем инженер, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе совещания о совершенствовании трудового законодательства, трансляция которого велась на сайте партии. Он подчеркнул, что реальное производство из жизни никуда не ушло и переток кадров оттуда может со временем обернуться большими проблемами.

Промелькнула [фраза], что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно. <...> При всей важности цифровой сферы реальное производство из жизни никуда не ушло. И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот, для нас это может создать когда-нибудь настоящие проблемы, — сказал Медведев.

Он отметил, что нехватка работников в сфере производства является проблемой, которую РФ вынуждена решать в ходе спецоперации. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что отправлять курьеров или таксистов-частников на заводы нецелесообразно.

Ранее Медведев заявлял, что примерно 190 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны России в первой половине 2024 года. Он отметил, что среднесуточный темп набора составляет около тысячи человек.