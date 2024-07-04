Медведев назвал число контрактников ВС России в 2024 году Медведев: порядка 190 тысяч человек заключили контракты с МО России в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Примерно 190 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны России в первой половине 2024 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания в военном ведомстве. Он отметил, что среднесуточный темп набора составляет около тысячи человек, передает РИА Новости.

В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. За это время контракты были заключены порядка 190 тысячами граждан РФ, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил важный вклад в общую работу федеральных и региональных властей, в первую очередь, Минобороны, крупных предприятий и государственных корпораций. По его словам, они не только принимают активное участие в комплектовании ВС РФ, но и много делают для обеспечения всем необходимым бойцов на передовой, а также помогают и поддерживают членов их семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенный Россией вариант урегулирования на Украине позволит прекратить боевые действия в случае готовности Киева и Запада. По его словам, украинский кризис возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США и их сателлитов.