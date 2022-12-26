Медведев предрек распад альянсов западных стран Медведев: альянсы западных стран распадутся и появятся настроенные на диалог макрорегионы

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что зонтичные альянсы стран Запада в будущем распадутся. В мире появятся несколько макрорегионов, настроенных на партнерство и диалог, отметил он в статье, опубликованной «Российской газетой».

Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут. Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом «общего врага», которым традиционно назначили Россию, — считает Медведев.

Он указал на противоречия в стане западных союзников, которые видны «невооруженным глазом». Медведев, в частности упомянул старания США и Британии, стремящихся ослабить Европу и ее промышленный сектор, а также вбить клин между Китаем и членами Евросоюза.

По его мнению, события в мире могут развиваться по нескольким сценариям. Вероятным он считает образование нескольких макрорегионов. Система международных отношений окажется многополярной и многоукладной. Благом для макрорегионов станет укрепление безопасности после ослабления влияния ведущих международных структур. При этом Медведев допустил, что ряд европейских стран будут пытаться сохранить самостоятельность.

Новый мир не откажется от сотрудничества с Западом, однако в нем будут превалировать принципы равноправия и взаимного уважения, уверен Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о глобальном идеологическом и философском крахе западного мировоззрения. По его словам, Запад загнал себя в клетку и не может предложить миру новых идей, которые могли бы вывести человечество вперед.