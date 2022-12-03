Медведев ответил мемом на введение потолка цен на российскую нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил мемом на введение странами G7 и ЕС потолка цен на российскую нефть. Последствия этого шага для Запада он проиллюстрировал кадром из фильма «Сияние».

Речь идет о финальной сцене, в которой главный герой, сыгранный Джеком Николсоном, предстает перед зрителем замерзшим насмерть, покрытым снегом и льдом. Изображение Медведев подписал фразой: «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть».

Накануне страны G7 и Австралия вслед за ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Согласно заявлению Минфина США, ограничение начнет действовать с 5 декабря «или вскоре после» этой даты. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости. Кроме этого, G7 и Австралия подтвердили намерение отказаться со временем от российской нефти и нефтепродуктов.

На решение стран Запада о потолке цен на нефть отреагировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, предельную цену следовало бы установить на уровне $30 за баррель.