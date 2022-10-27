Медведев назвал Украину разменной монетой в большой американской игре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что украинцы являются «разменной монетой в большой американской игре». По его словам, война американцев продолжится до «конца Украины», а самих американских политиков на данный момент интересуют в первую очередь результаты промежуточных выборов в конгресс.

Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за «труды» инструкторов и наёмников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения «грязной бомбы». <...> А победитель, как водится: The winner takes it all, — написал Медведев.

Ранее автор французского издания VA Кэролайн Галактерос предположила, что США пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским, когда начнет прорисовываться определенный компромисс между Западом и Россией. По ее словам, фигура украинского лидера стала чем-то обременяющим даже для американских политиков, выступающих против Москвы, а сами политики «заигрались» в антироссийские провокации на Украине. Она считает, что переговоры между РФ и США станут единственным выходом из сложившейся ситуации и президента РФ Владимира Путина интересует только такой прямой диалог.