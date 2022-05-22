Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией

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Россия намерена продолжить переговоры с украинской стороной, однако заморозка диалога — инициатива Киева, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что западные страны стремятся максимально закабалить Украину, связать ее финансово.

Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины, — сказал Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Киевом и Москвой без посредников характеризуются вялостью и нерезультативностью. Мединский, в свою очередь, подчёркивал, что процесс «не останавливается», однако он перейдёт в очную встречу, когда у России будет «больше конкретики на руках».

В ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» в мае, Мединский заявил, что Польша при первой возможности присвоит западные области Украины. Он также напомнил об историческом прошлом этих земель.