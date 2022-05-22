Мединский рассказал, зачем США помогают Украине Мединский: CША пытаются раздробить Россию и закабалить Украину

Владимир Мединский / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник российского президента Владимир Мединский назвал истинные цели США, оказывающих помощь Украины. В интервью телеканалу ОНТ он подчеркнул: с одной стороны, Белый дом хочет навредить геополитическому сопернику в лице России, раздробив ее на отдельные субъекты. Вторая цель Вашингтона — желание закабалить Украину, превратив ее в колонию.

Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые — кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача — закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию, — заявил Мединский.

Он добавил, что власти Украины осведомлены о целях Вашингтона и прекрасно понимают происходящее. Мединский уверен в том, что расплачиваться за прозападные решения Киева будут следующие поколения украинских граждан.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Ранее данную инициативу одобрил 51 американский сенатор. Таким образом, Украина получит передовые системы вооружения, в частности ЗРК Patriot, а также артиллерию дальнего действия.