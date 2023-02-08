Медикам и добровольцам в зоне СВО станут больше платить Мишустин заявил о выделении дополнительных средств для медиков и добровольцев в зоне СВО

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Врачи и другие медицинские работники, которые трудятся в зоне СВО, будут получать больше денег за свою деятельность, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Также он заявил, что добровольцы, получившие инвалидность в зоне боевых действий, смогут рассчитывать на две пенсии и прочие компенсации.

Выделено дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил РФ и другим военнослужащим, оказывающим помощь раненым, — сказал Мишустин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок ежемесячных начислений соцвыплат мобилизованным россиянам. В документе говорилось, что деньги будут начисляться со дня назначения мобилизованного на военную службу. Если мобилизованный подпишет контракт с ВС РФ, то выплаты будут приходить на его счет со дня вступления приказа в силу. Соцвыплаты будут начисляться одновременно с выплатой денежного довольствия (не менее 195 тысяч рублей в месяц).

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина ранее обратилась к Мишустину с предложением выплачивать семьям пропавших без вести военнослужащих в зоне СВО 50% стандартного денежного довольствия. По ее мнению, деньги следует выплачивать до тех пор, пока судьба пропавшего военнослужащего не будет выяснена.