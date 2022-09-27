Матвиенко не увидела необходимости во внеплановом заседании Совфеда Матвиенко не увидела необходимости во внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед планирует рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР, ДНР и подконтрольных ВС России территорий Украины 4 октября при позитивных итогах референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости. Она добавила, что не видит необходимости в проведении внепланового заседания.

Матвиенко также заверила, что представители Совета Федерации с уважением отнесутся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по вхождению в состав России.

Плановое заседание Совета Федерации 4 октября. Я полагаю, что мы 4-го числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ. — NEWS.ru), — заявила Матвиенко.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил что СФ не планирует устраивать внеочередное заседание для утверждения законов, которые необходимы для вхождения новых субъектов в состав России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР и на территориях, подконтрольных ВС РФ. Он отметил, что следующее заседание должно пройти 4 октября.

Сообщалось, что на участках в России за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 97,47% избирателей. Об этом стало известно после обработки 12% протоколов. По завершении подсчета 18% голосов на участках в России за вхождение Запорожья в состав России отдали голос 98,19% россиян. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что первые результаты голосования объявят в районе 21:00 по московскому времени.