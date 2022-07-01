Матвиенко: никакие санкции не изменят курс Союзного государства Матвиенко: никакие санкции не изменят курс России и Белоруссии на интеграцию

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Никакие западные санкции и запреты не в состоянии поменять курс на интеграцию России и Белоруссии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам пленарного заседания Форума регионов двух стран, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что рестрикции не могут быть препятствием, поскольку это не только «объективный исторический процесс», но и «воля двух народов, которые видят в Союзном государстве будущее».

Никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс Белоруссии и России на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства, — сказала Матвиенко.

Она добавила, что ключевая задача при построении Союзного государства — улучшение качества и уровня жизни граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы, связанные со строительством Союзного государства, согласованы. По его словам, остался лишь вопрос реализации поставленных целей.