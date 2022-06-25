Путин: все вопросы по Союзному государству согласованы

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Президент России Владимир Путин

Все вопросы, связанные со строительством Союзного государства России и Белоруссии, согласованы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам Путина, которые приводит РИА Новости, остался лишь вопрос реализации поставленных целей.

В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей, — сказал глава РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что единое Союзное государство Белоруссии и России предполагается выстроить на новых принципах, подразумевающих суверенное развитие обеих стран, что может быть интересно и другим республикам бывшего Советского Союза.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства, в том числе в части единой региональной системы ПВО. На встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным он подчеркнул, что российская сторона готова оказывать «любую поддержку Минску».