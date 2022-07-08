Мантуров потребовал отказаться от принципа «в Китае дешевле» Мантуров: Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей

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Денис Мантуров

Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей непродовольственных товаров, отказавшись от принципа «в Китае дешевле», заявил на заседании президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, которые приводятся на сайте министерства, нынешняя ситуация представляет собой исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности.

Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта — он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей, — заявил министр.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что основными вопросами развития российской экономики в текущих условиях являются выход на технологический суверенитет и грамотное импортозамещение. По его словам, сейчас ведется огромная работа по всем отраслям, практически на каждых пленарных заседаниях Госдумы и профильных комитетах обсуждаются меры по улучшению ситуации в экономике страны, что рано или поздно должно привести к положительному результату.