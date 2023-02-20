«Лишь бы выдавить Россию из региона»: МИД РФ о миссии Евросоюза в Армении МИД РФ обвинил ЕС в попытке выдавить Россию из Армении

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Миссия наблюдателей Европейского Союза

Отправку в Армению специальной мониторинговой миссии Евросоюза стоит расценивать как попытку выдавить Россию из Закавказья, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, страны Европы нарочно хотят ослабить историческую роль России как главного гаранта безопасности в регионе. Она подчеркнула, что мнение Азербайджана в этом вопросе было проигнорировано.

К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку, — говорится в ответе Захаровой.

Она напомнила, что попытка Евросоюза уладить региональный конфликт с Косово не увенчалась успехом. По мнению представителя МИД, основным фактором безопасности в Закавказье останется трехсторонний договор между властями России, Армении и Азербайджана.

20 февраля Европейский союз запустил работу гражданской миссии в Армении для урегулирования ситуации с Азербайджаном. Как заявили в Совете ЕС, целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между двумя южными республиками.