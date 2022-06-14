«Летит в стену на полных парах»: Медведев оценил будущее экономики Запада Медведев: паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Так, в Telegram он порассуждал об ожиданиях от очередного пакета антироссийских санкций со стороны Запада.

Медведев уточнил, что в западных странах наблюдается инфляция и рост цен на всё топливо. Прогнозы по падению экономик можно найти в открытом доступе, добавил он.

И это только первый месяц лета. Ожидаем осени... когда придётся собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах, — подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что член Совфеда Алексей Пушков заявил о боязни Запада признать: попытка изолировать Россию санкциями вредит его собственной экономике. Он назвал показательной ситуацию с «серыми» закупками компаниями из США российских удобрений. По мнению сенатора, тайное поощрение таких закупок со стороны властей США говорит о том, что в Вашингтоне не могут найти выход из последствий действий, которые нацеливались на вред России.