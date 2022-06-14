Пушков: Запад боится признать, что антироссийские санкции обходятся дорого

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил о боязни Запада признать, что попытка изолировать Россию санкциями вредит его собственной экономике. Он в Telegram назвал показательной ситуацию с «серыми» закупками компаниями из США российских удобрений.

По мнению сенатора, тайное поощрение таких закупок со стороны властей США говорит о том, что в Вашингтоне не могут найти выход из последствий действий, которые нацеливались на вред России. США не выдерживают собственные же ограничения, указал Пушков.

Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что Белый дом тайно поощряет американские компании, которые наращивают закупку и перевозку удобрений из России на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие в мире. Речь идёт о сельскохозяйственных и транспортных компаниях, сообщает Bloomberg.