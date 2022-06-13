Bloomberg: США тайно поощряют компании увеличивать закупку удобрений из РФ Bloomberg: Белый дом тайно поощряет компании за увеличение закупок удобрений у России

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Белый дом тайно поощряет американские компании, которые наращивают закупку и перевозку удобрений из России на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие в мире. Речь идёт о сельскохозяйственных и транспортных компаниях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Правительство США незаметно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, поскольку опасения по поводу санкций привели к резкому сокращению поставок, что привело к росту мировых цен на продовольствие, — отмечается в сообщении.

Агентство подчеркнуло, что усилия Вашингтона по поощрению транспортировки удобрений из России являются «частью сложных и трудных переговоров», которые ведутся при участии ООН. Их целью называется рост поставок удобрений, зерна и другой сельхозпродукции из России и Украины.

При этом Bloomberg заявил, что в 2022 году экспорт удобрений из России на Запад упал на 24%.

Ранее стало известно, что директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил: рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда и продолжит расти. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.