В ООН рассказали о рекордном росте цен на продовольствие

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Рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда и продолжит расти, заявил в интервью РИА Новости директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.

Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 млн человек. На следующий год эта цифра достигла 811 млн. То есть 120 млн пересекли «красную черту» от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году конфликт на Украине выведет за эту черту еще порядка 13–15 млн человек, — сказал Кобяков.

Ранее стало известно, что 1 июня генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: глобальный продовольственный кризис не будет решён, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины. По его словам, ведутся переговоры в столицах заинтересованных стран по достижению договорённости, которая позволит обеспечить возобновление экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.