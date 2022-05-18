Леонида Слуцкого назвали единственным кандидатом на должность главы ЛДПР Депутат Госдумы Пайкин назвал Слуцкого единственным кандидатом на должность главы ЛДПР

Леонид Слуцкий / Фото Пресс-служба Леонида Слуцкого

При выборе нового главы партии ЛДПР другие кандидатуры, помимо Леонида Слуцкого, даже не предлагались, выбор был безоговорочным, заявил депутат Госдумы Борис Пайкин. Он напомнил в беседе с Lenta.ru, что Слуцкий является одним из старейших депутатов фракции.

Выбор был безоговорочный. Другие кандидаты даже не предлагались. Леонид Слуцкий — один из старейших депутатов фракции. Как это принято называть, он тяжеловесный депутат, — отметил Пайкин.

Он добавил, что Слуцкий уже не первый созыв возглавляет международный комитет, до этого политик был председателем комитета. По словам Пайкина, во время нефракционного общения депутаты решили, что Слуцкий на данный момент является одним из лучших кандидатов на должность главы ЛДПР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело своего предшественника — покойного лидера партии Владимира Жириновского. По его словам, многомиллионная часть населения, которая поддерживает ЛДПР, надеется на сохранение и приумножение достижений и наработок партии.