Лавров высказался насчет притязаний США на Гренландию

Вопрос притязаний США на Гренландию не касается России напрямую, и разбираться в ней должны Вашингтон и Копенгаген между собой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. Он подчеркнул, что при урегулировании ситуации должно учитываться мнение жителей острова, к которым Дания долгие годы относилась как к людям второго сорта, передает корреспондент NEWS.ru.

Как отметил президент [России Владимир] Путин, мы исходим из того, что нас эта тема напрямую не касается. США, Дания, Гренландия должны сами разобраться — при учете мнения жителей крупнейшего острова, конечно, к которым официальный Копенгаген на протяжении долгих лет и десятилетий относился довольно жестоко, можно сказать, как к людям второго сорта, — высказался Лавров.

Ранее министр отмечал, что Россия примет меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и создания там военных потенциалов, нацеленных против Москвы. Он подчеркнул, что реакция будет соразмерной и адекватной ситуации.

В то же время стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По информации источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции.