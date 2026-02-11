Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:58

Лавров высказался насчет притязаний США на Гренландию

Лавров: вопрос притязаний США на Гренландию не касается России напрямую

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вопрос притязаний США на Гренландию не касается России напрямую, и разбираться в ней должны Вашингтон и Копенгаген между собой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. Он подчеркнул, что при урегулировании ситуации должно учитываться мнение жителей острова, к которым Дания долгие годы относилась как к людям второго сорта, передает корреспондент NEWS.ru.

Как отметил президент [России Владимир] Путин, мы исходим из того, что нас эта тема напрямую не касается. США, Дания, Гренландия должны сами разобраться — при учете мнения жителей крупнейшего острова, конечно, к которым официальный Копенгаген на протяжении долгих лет и десятилетий относился довольно жестоко, можно сказать, как к людям второго сорта, — высказался Лавров.

Ранее министр отмечал, что Россия примет меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и создания там военных потенциалов, нацеленных против Москвы. Он подчеркнул, что реакция будет соразмерной и адекватной ситуации.

В то же время стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По информации источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
Гренландия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры задержания стрелка из Анапы
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.