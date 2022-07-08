Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на Синдзо Абэ

Фото: Минобороны РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал выступление на встрече глав МИД G20 с соболезнований в связи с покушением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, пишет ТАСС. Он заявил, что не знает, кто стоит за покушением, однако выразил уверенность, что власти Японии проведут тщательное расследование.

Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания «Группы двадцати». Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим, — сказал глава российского дипведомства.

Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Политик получил две раны и был доставлен в больницу. Сообщается, что он в критическом состоянии.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении на Абэ задержан. По имеющимся данным, это 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами.