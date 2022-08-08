Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН Путин поручил главе МИД Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову возглавить делегацию РФ на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в сентябре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В составе группы также представители МИД РФ, Совета Федерации, Госдумы, постпредства при ООН.

Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации), — сказано в документе.

В состав делегации вошли десять человек, среди которых замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет, на этот раз она состоится в очном формате.

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