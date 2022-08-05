Bloomberg: половина стран G20 не хотят изолировать Россию Bloomberg: половина стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от мирового сообщества

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Около 50% государств Группы двадцати (G20) не согласны со стремлением США изолировать Россию от мирового сообщества, пишет Bloomberg. По мнению авторов публикации, это происходит из-за исторических связей ряда стран с Москвой и недоверия к бывшим колониальным державам.

По его информации, лидеры богатейших стран «двадцатки» столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ, — говорится в статье.

Журналисты добавляют, что из-за отсутствия единства в этом вопросе, может быть затруднена реализация глобальных антироссийских инициатив, таких как установление потолка цен на нефть из РФ.

В конце июля представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США видят «изоляцию» Москвы в контексте иностранных визитов российских представителей. Так он прокомментировал зарубежные поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «крестовый поход» Запада с целью изолировать Россию полностью провалился. По ее словам, поездка Лаврова в Африку вызвала панику у США. Американские дипломаты стали просить своих коллег из других стран не фотографироваться с главой российского дипведомства. Захарова считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «залатать информационные дыры», чтобы сохранить образ изолированной от мира России.