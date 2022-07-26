Захарова: «крестовый поход» Запада по изоляции России провалился

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

«Крестовый поход» Запада с целью изолировать Россию полностью провалился, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live». По ее словам, поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку вызвала панику у США. Американские дипломаты стали просить своих коллег из других стран не фотографироваться Лавровым. Захарова считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «залатать информационные дыры», чтобы сохранить образ изолированной от мира России.

Узнав о турне Лаврова по странам Африки, американцы начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой изоляции. На изоляцию сейчас брошены информационные войска: все виды пресс-секретарей, Белый дом, Госдепартамент, спецкоординаторы Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны, — заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что попытки изолировать Россию предпринимались и раньше. Однако они не приводили к желанному результату для Запада, а, наоборот, становились причинами колониального распада и распространения русской культуры.

25 июля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Российский министр приехал в город Ойо, откуда родом нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.