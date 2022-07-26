В Госдепе опять заговорили об «изоляции» России В Госдепе опять заговорили об «изоляции» России на международной арене

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Нед Прайс

Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что в США видят «изоляцию» Москвы в контексте иностранных визитов российских представителей. Так он на брифинге прокомментировал зарубежные поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости.

Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, — отметил представитель Госдепа.

Прайс отдельно пояснил позицию США в свете африканского турне Лаврова, который провел переговоры в Египте и Республике Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду.

Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией, — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что в Вашингтоне мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран. По его словам, о «широком согласии» в оценке действий Москвы говорят «послания» с форума G20 и площадки ООН.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале фото, сделанные в ходе встречи Сергея Лаврова с египетскими коллегами и свидетельствующие о внимании СМИ к мероприятию. Она отметила, что представителей различных СМИ было так много, что часть из них просто не уместилась на панорамных снимках. По ее словам, изоляция России, о которой говорят США, получилась «многолюдной».