Лавров: украинские военные принимают наркотики, лишающие чувства страха

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Украинские военные употребляют наркотики, которые лишают чувства страха, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью ТАСС он связал «ожесточенное» сопротивление бойцов ВСУ с эффектом от тяжелых наркотических препаратов. Также Лавров отметил, что многих украинских солдат «воспитали» западные инструкторы.

Сопротивление неонацистов, которых воспитали за эти годы в Киеве при помощи западных инструкторов, действительно ожесточенное. Многие из них пользуются всякими наркотическими препаратами, которые совершенно лишают их возможности испытывать страх и так далее, — сказал Лавров.

Ранее попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны «Донбасс» рассказал, что украинские военные применяют боевые наркотические препараты, подавляющие чувство страха перед боем. Он добавил, что чаще всего такие вещества употребляют добровольческие нацбатальоны.

Санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство Украины одобрило законопроект о легализации медицинского каннабиса на территории страны. Он отметил, что каннабис, в отличие от других видов наркотических веществ, не имеет выраженного психоактивного эффекта, поэтому неинтересен для рекреационного использования. Тем не менее врач заявил, что контроль за выращиванием марихуаны будет самым жестким.