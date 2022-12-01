Лавров: США инициировали утечки данных о канале связи Нарышкина и Бернса

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

США настаивали на конфиденциальности канала общения между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным, но потом сами инициировали утечки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, источником утечки мог быть Госдепартамент или Белый дом.

Американцы сами десять раз нам сказали: только это должен быть абсолютно конфиденциальный канал, о нем не должны объявлять, <...> чтобы этот канал не был подвержен каким-то внешним пропагандистским, информационным интригам. Мы согласились. Но как только они в Анкару прилетели, тут же это утекло, — сказал Лавров.

Ранее директор Службы внешней разведки России подтвердил, что встречался с директором ЦРУ в Анкаре. По его словам, на встрече обсуждались ядерная безопасность и вопросы, связанные с Украиной. Он также подтвердил слова временного поверенного в делах США в Москве Элизабет Руд, которая сообщила, что у Москвы и Вашингтона имеется канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Тогда дипломат отметила, что в случае необходимости Бернс и Нарышкин могут вновь провести переговоры.