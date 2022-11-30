Нарышкин рассказал, какие темы обсуждал с главой ЦРУ Нарышкин сообщил, что обсуждал с главой ЦРУ Бернсом ядерную безопасность и Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. По его словам, обсуждались ядерная безопасность и вопросы, связанные с Украиной.

<...> наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», — сказал Нарышкин.

Глава СВР также подтвердил слова временного поверенного в делах США в Москве Элизабет Руд. Ранее она сообщила, что у Москвы и Вашингтона имеется канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Тогда дипломат отметила, что в случае необходимости Бернс и Нарышкин могут вновь провести переговоры.

В середине ноября штатный журналист CNN Наташа Бертранд, ссылаясь на официального представителя Совета нацбезопасности США, сообщила, что Бернс встретился в Анкаре с Нарышкиным. По ее словам, стороны обсуждали вопросы, связанные с находящимися в заключении РФ гражданами США и «ядерными рисками».

Позднее Песков подтвердил, что в Анкаре прошли переговоры между делегациями России и США. Он добавил, что встреча состоялась по инициативе Вашингтона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Бернс и Нарышкин провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности.