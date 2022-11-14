Стало известно, что обсудит глава ЦРУ «с российским коллегой» в Анкаре Reuters: глава ЦРУ обсудит с «российским коллегой» в Анкаре последствия применения ядерного оружия

Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/Global Look Press

Уильямс Бернс

Глава ЦРУ Уильямс Бернс прибыл в Анкару для встречи с «российским коллегой», чтобы передать сообщение о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, передает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Собеседник агентства не уточнил, с кем будет общаться представитель Вашингтона.

Бернс передает сообщение [американской стороны] о последствиях применения Россией ядерного оружия. <...> Бернс не обсуждает с российским коллегой боевые действия на Украине, — сказал собеседник агентства.

При этом агентство ранее сообщало, что Киев заранее предупредили о поездке директора ЦРУ в Анкару на переговоры с коллегой из РФ. В то же время уточнялось, что Бернс не будет обсуждать в Турции урегулирование конфликта на Украине.

Ранее штатный журналист CNN Наташа Бертранд, ссылаясь на официального представителя Совета по нацбезопасности США, написала в Twitter, что Бернс встречается в Анкаре с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. По ее словам, они обсуждают вопросы, связанные с находящимися в заключении гражданами США и «ядерными рисками».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос о переговорах России и США в Анкаре. Он не подтвердил, но и не опроверг сообщения о встрече делегаций.