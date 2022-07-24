Лавров сообщил о третьем участнике конвоя для судов с зерном с Украины Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и третья сторона

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Сопровождать суда с украинским зерном в Черное море будут Россия, Турция и третья сторона, которая будет определена позже, заявил в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что западные санкции перекрыли возможность входа российских судов в иностранные порты. В связи с чем Москва надеется на скорое снятие этих санкций, передает РИА Новости.

В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора, — сказал Лавров.

Ранее дипломат отметил, что Россия ожидает, что генсек ООН Антониу Гутерриш после заключения продуктовой сделки решит вопрос со снятием нелегитимных санкций, мешающих экспорту российского зерна на мировые рынки. Он подчеркнул, что Москва бы не пошла на эту сделку в случае, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции.

Лавров также пояснил, что российская сторона не ждет полного снятия рестрикций и готова сама развивать свою экономику. По его словам, Москва впредь будет опираться на надежных партнеров, а не на тех, кто «принимает все близко к сердцу» и сам создает препятствия, доказывая свою «недоговороспособность».