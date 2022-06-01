Лавров: Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях

Фото Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия и Китай намерены наращивать использование юаня и рубля в расчётах между странами, заявил на международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводятся на сайте МИД, это происходит в условиях валютного шантажа со стороны США и ЕС.

Мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчётах между нашими государствами. На их долю уже приходится четверть нашего товарооборота, — подчеркнул Лавров.

Помимо этого, глава МИД поблагодарил китайских партнёров за «взвешенную, непредвзятую позицию» по Украине и поддержку российских подходов к формированию архитектуры безопасности на континенте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена увеличивать долю расчётов с иностранными потребителями в национальных валютах и валютах стран, являющихся «надёжными партнёрами». Такую позицию глава государства озвучил на совещании по ситуации в отечественной авиаотрасли.

Пресс-служба МИД КНР также сообщила, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией. В ведомстве пояснили, что переход на национальные валюты позволит избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом.