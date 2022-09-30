Лавров призвал серьезнее реагировать на фразу Путина о переговорах Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина об опасности затягивания переговоров с Украиной

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, передает Telegram-канал «Звезды». По его мнению те, кто прочел речь президента России поймет, то что до этого не понимал.

Мы никогда от этого (переговоров с Украиной - NEWS.ru) не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать – чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез, — сообщил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что США и Великобритания испугались договоренностей между Россией и Украиной, вследствие чего запретили Киеву проводить какие-либо дальнейшие переговоры с Москвой. По его словам, это стало ясно, когда Россия и Украина почти нашли точки соприкосновения.