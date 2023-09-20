Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Лавров в Нью-Йорке примет участие в неделе высокого уровня ГА ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, он возглавляет российскую делегацию для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным ТАСС, борт министра преодолел расстояние от Москвы до США за 11 часов 40 минут. Самолет летел по северному пути, минуя недружественные страны.

В предыдущий раз глава российского МИД посещал Нью-Йорк в апреле текущего года, когда Россия председательствовала в Совбезе ООН. Неделя высокого уровня ГА ООН проходит с 19 по 25 сентября.

По данным внешнеполитического ведомства, рабочий график министра будет «весьма насыщен». Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, у Лаврова «расписаны буквально каждые 10 минут». Ожидается, что на полях Генассамблеи министр проведет около 20 двусторонних встреч, а также у него состоятся переговоры с представителями международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. При этом известно, что отдельной встречи с представителями США или Украины у Лаврова не ожидается.

Несмотря на это, на 20 сентября намечено заседание Совета Безопасности ООН по Украине, в котором будет участвовать, в том числе, украинский президент Владимир Зеленский. Таким образом он окажется за одним столом с представителями России впервые с начала спецоперации. При этом в РФ скептически оценивают данную встречу Совбеза.

Мы реалистично оцениваем «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту, — сказал РИА Новости Василий Небензя.

Ранее Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН. Он заявил о планах представить в Совбезе ООН очередную «формулу мира», назвав ее глобальной. При этом никаких подробностей плана он не привел.