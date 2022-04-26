Лавров пообещал продолжать контакты с командой Зеленского Лавров: Россия продолжит контакты с командой Зеленского на фоне кризиса с Украиной

Контакты с командой президента Украины Владимира Зеленского на фоне конфликта с Украиной продолжатся. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. При этом он подчеркнул, что глава украинского государства часто сам себе противоречит, однако рано или поздно конфликт завершится договором, а его финальные параметры определит стадия боев.

Многие у нас убеждены, что реальная позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, зачем разговаривать с командой Зеленского — надо разговаривать с американцами, и с ними надо договариваться, и достигать какого-то соглашения. Но мы все равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский, эти контакты будут продолжаться, — сказал российский министр.

Он отметил, что Киев зачастую просто «имитирует» переговорный процесс, а сам президент Зеленский, как актёр, периодически играет и сам себе противоречит. Тем не менее, глава российского МИД убежден, что в результате конфликт на Украине завершится договором. Его стадии будут определяться стадией боевых действий, во время которых он будет заключён.