Лавров: прежние отношения с Западом невозможны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Восстановления прежних отношений России и Запада в области европейской безопасности не случится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, нынешние действия ОБСЕ и Запада заставляют задуматься как о будущих отношениях России с ОБСЕ, так и о будущем самой организации.

Ясно лишь то, что если и когда,<...> наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса «как обычно» не будет, — сказал Лавров.

По его словам, сотрудничество со странами Запада по безопасности будет возможно только на принципиально новых началах.

Ранее министр предположил, что пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится маргинальным образованием. По его словам, в прошлом году в организации председательствовала Швеция, действовавшая как активный участник западной политики в ОБСЕ. Это же касается и Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году.