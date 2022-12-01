Лавров заявил о превращении ОБСЕ в маргинальную организацию Лавров: ОБСЕ превращается в маргинальное образование, а Польша выкапывает для нее могилу

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе превращается в маргинальную организацию, а нынешний ее председатель Польша выкапывает ей могилу, заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в прошлом году в организации председательствовала Швеция, которая уже тогда «начала готовить похороны ОБСЕ».

Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием. <...> Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а действовали как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, — сказал министр.

Лавров указал, что Запад пытается осуществить рейдерский захват европейской организации, которая, по его мнению, является единственным местом для общерегиональных коммуникаций.

Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации, Запад уже долгие годы пытается осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать — пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога, — добавил министр.

Заседание Совета министров ОБСЕ проходит 1 и 2 декабря в польском городе Лодзь. Организатор встречи, Польша, решила не допускать на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Аналогичного мнения придерживается представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Польша разрушает ОБСЕ, отказывая российской делегации в участии в СМИД ОБСЕ в Европе.

Захарова считает, что польские политики занимаются русофобией «из-за черноты их души», а также на деньги коллективного Запада. По ее словам, русофобские выпады со стороны Польши начались задолго до начала специальной военной операции.