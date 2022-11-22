Захарова обвинила Польшу в разрушении ОБСЕ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Отказывая российской делегации в участии в СМИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Польша разрушает саму эту организацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, ОБСЕ изначально создавалась как дискуссионная площадка для разных стран и политиков с разными взглядами.

Речь идёт не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и должна обеспечить равные условия работы всех стран-членов. Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе, — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что польские политики занимаются русофобией «из-за черноты их души», а также на деньги коллективного Запада. По ее словам, русофобские выпады со стороны Польши начались задолго до начала специальной военной операции.

До этого замглавы МИД Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что страна выступает за максимальную изоляцию России на международных площадках, поскольку Москва противодействует безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому Варшава отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в саммите ОБСЕ. Во внешнеполитическом ведомстве России этот шаг назвали «неприемлемым выпадом» против РФ в контексте СМИД, который стал «кульминацией всего антипредседательства».