Захарова назвала причины русофобии польских политиков Захарова: польские политики занимаются русофобией «из-за черноты души» или денег Запада

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Польские политики занимаются русофобией «из-за черноты их души», а также на деньги коллективного Запада, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, русофобские выпады начались задолго до начала специальной военной операции.

Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада, — заявила Захарова.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что страна выступает за максимальную изоляцию России на международных площадках, поскольку Москва противодействует безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому Варшава отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в саммите ОБСЕ.

Во внешнеполитическом ведомстве России этот шаг назвали «неприемлемым выпадом» против РФ в контексте СМИД, который стал «кульминацией всего антипредседательства».

В МИД указали на то, что Польша в течение года «рушила основы» ОБСЕ и делала все, что могла, для «эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса». Кроме того, в ведомстве считают, что своими действиями Варшава подорвала авторитет организации и превратила ее в место «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».